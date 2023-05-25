لاعب جديد قديم.. كارلو أنشيلوتي يعلن أولى صفقات ريال مدريد الصيفية

ريال مدريد يستعيد ظهيره الأيسر

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن أولى صفقات ناديه الصيفية والتي ستدعم خط دفاعه بالأساس بلاعب قديم.

وعقب الفوز على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، أمس الأربعاء، 2-1 قال كارلو: "فران جارسيا ظهير أيسر لديه طاقة كبيرة. سريع جدًا بالكرة ويهاجم بشكل جيد جدًا. هو لاعب مناسب جدًا لريال مدريد، والموسم المقبل سيكون معنا".

وتدرج فران، 23 سنة، في أكاديمية ريال مدريد طوال ست سنوات، حتى رحل عن الفريق في 2021 للانضمام لرايو فاييكانو.

إعلان كارلو يأتي ليؤكد التقارير السابقة التي ربطت اسم جارسيا بناديه السابق خاصة مع امتلاك ريال مدريد لـ 50% من الحقوق التعاقدية للاعب.

وكان اللاعب الشاب قد خطف أنظار تشافي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الذي رغب في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقد يكون انضمام جارسيا لريال مدريد مؤشرًا على قرب رحيل فيرلاند ميندي الظهير الأيسر بالنادي الإسباني.