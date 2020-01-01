لاعب تركي يقتل طفله صاحب الـ 5 سنوات بعد تشخيصه بكورونا

كارثة إنسانية في تركيا.. لاعب هاوي يعلن قلته لطفله صاحب الـ 5 سنوات.

اعترف التركي الهاوي جوهر توكتاش لاعب فريق بورصة يلدريمسبور بقتل نجله صاحب الـ 5 سنوات قبل 11 يومًا في المستشفى.

جاء هذا بعدما كان الطفل قد تم تشخيصه بفيروس كورونا، حيث عانى من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

واستغل توكتاش إصابة نجله وحجزه بمستشفى الحجر الصحي وقام بخنقه بوسادة لمدة 15 دقيقة، وهو ما زاد من معاناة الطفل.

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استفاق الوالد لفعلته وتوجه مسرعًا نحو الأطباء ليساعدوا الطفل لكن الآوان كان قد فات بحسب ما أوضح في شهادته التي أدلى بها بقسم الشرطة.

وأعلن الطبيب وفاة الطفل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وكتب في تقرير الوفاة أن صاحب الخمس سنوات توفي بسبب ضيق التنفس.

وقال توكتاش: "كنت أجلس في المنزل مع زوجتي واسترجعت كل الأحداث، وفجأة قررت أن أعترف بما قمت به للشرطة، لم أكن أحب نجلي الصغير منذ أن وُلد، لا أعرف لماذا كنت أشعر بذلك لكن هذا هو سبب قتلي له".

جدير بالذكر أن القانون التركي قد يقضي بقضاء صاحب الـ 33 عامًا ما تبقى من عمره في السجن، حيث تشير عقوبة القتل إلى السجن المؤبد.