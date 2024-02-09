لاعب برشلونة ينفجر .. أول تعليق من روكي عقب رفض استئناف طرده المثير للجدل!

طرد روكي أمام ألافيس سبب حالة كبيرة من إثارة الجدل...

علق فيتور روكي، لاعب برشلونة على حصوله على بطاقة حمراء، في مباراة فريقه الأخيرة أمام ألافيس بالدوري الإسباني.

وكان روكي، قد حصل على بطاقة حمراء أثارت الجدل في مباراة برشلونة وألافيس، خاصة في الإنذار الثاني، بعد تدخله على أحد مدافعي الفريق المنافس، ولكن اللاعب البرازيلي لم يلمسه.

وقدم برشلونة، استئنافًا ضد عقوبة روكي، ولكن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، قد رفضت الاستئناف صباح اليوم الجمعة، بعدما اعتبرت أن الأدلة التي قدمها النادي الكتالوني فشلت في إثبات خطأ مادي واضح بقرار الحكم خوان مارتينيز مونويرا الذي استوجب حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين.

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ومن جانبه تحدث روكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن حالة الطرد وقال: "أعتقد أن البطاقة الصفراء الثانية، كانت غير عادلة، ولكن الآن يجب أن أنفذ العقوبة، لا خيار سوى ذلك بعد رفض الاستئناف والاستعداد للمباراة القادمة".

وتابع: "في البداية لم أفهم قرار الحكم، لقد جاء المدافع نحوي وعندما رأيته حاولت أن أدير قدمي كي لا اصطدم به، ولا أتعرض للإصابة، ولكن اللاعب بدأ بالصراخ وأشهر لي الحكم البطاقة الصفراء الثانية".