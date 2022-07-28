لاعب برشلونة السابق في ورطة بسبب عمولات من ريال مدريد

يمر لاعب برشلونة السابق بأزمة حقيقية بسبب اتهامات بتلقيه عمولات لتسهيل انتقال لاعبين إلى ريال مدريد.

يستمر الشد والجذب بين كارلوس مورينيو رئيس نادي سيلتا فيجو الإسباني ودينيس سواريز لاعب الفريق، في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

مورينيو عقد مؤتمرًا صحفيًا، أكد خلاله أن لاعب برشلونة برشلونة السابق قد خان سيلتا فيجو، بسبب تصرفاته ورفضه الرحيل رغم وصول عروض جيدة له وللنادي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن السبب في تصريحات مورينيو هو أن سواريز حصل على عمولة من ريال مدريد، من أجل تسهيل انتقال أحد لاعبي سيلتا فيجو إلى النادي الملكي.

سواريز قرر الرد على المؤتمر الصحفي لرئيس سيلتا فيجو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث نشر عددًا من التغريدات لشرح الوضع بصورة كاملة، والدفاع عن نفسه ضد اتهامات مورينيو.

ماذا قال سواريز؟

دينيس سواريز بدأ سلسلة تغريداته بالتأكيد على أن رئيس سيلتا فيجو وجه إليه تهديدًا قبل عدة أشهر، بأنه سيجعل الجمهور في ملعب بالايدوس، معقل سيلتا فيجو، يطلق صافرات الاستهجان ضده.

وكتب سواريز مدافعًا عن نفسه: "لم أتدخل أبدًا في بيع أي لاعب من سيلتا فيجو أو من أي فريق آخر، أدعوك لإثبات ذلك بالوثائق ذات الصلة، بالإضافة إلى الدخل الذي حصلت عليه والأموال التي تتحدث عنها".

وأضاف: "عليك أن تعرف اتفاقنا، لأن اللوائح الداخلية تتضمن عقوبات شديدة للغاية ضد اللاعبين الذين يتصرفون ضد مصالح النادي، ومع ذلك، فإن سيلتا فيجو لم يوقع أي عقوبة ضدي، ولم يبدأ أي نوع من التأديب بحقي، لذلك، من يكذب هنا؟".

وتابع ردًا على تصريحات مورينيو: "يقول الرئيس أنني تلقيت عروضًا للخروج، وأن النادي أرسل لي أربعة عروض، ومن بينها حصول على 12 مليون يورو صافية في ثلاث سنوات، ولم أتلق أبدًا مثل هذا العرض من سيلتا فيجو".

وأردف: "أدعوك مرة أخرى لتظهر بشكل علني وثيقة هذا العرض ورفضي له، لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وشدد دينيس سواريز على أنه لم يبتعد عن الفريق في أي وقت، وأنه سيواصل التدريب بشكل طبيعي.

واختتم: "هدفه الوحيد هو إيذاء سيلتا فيجو، يريد أن يطلق سراحي لكسب المزيد من المال، حلمي هو ارتداء قميص سيلتا فيجو، ويظل كذلك".