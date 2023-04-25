لاعب برشلونة السابق: أعطيتهم كل شيء وألقوا بي في سلة القمامة!

تصريحات صادمة من مدافع برشلونة السابق..

شن الهولندي ونستون بوجارد مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق هجومًا عنيفًا على نادي أياكس الهولندي، وبشكل أكثر تحديدًا ركز هجومه على فان دير سار المدير الرياضي.

بوجارد، الذي لعب مع أياكس قبل الانتقال إلى ميلان ثم برشلونة قبل أن يختتم مسيرته في تشيلسي، عمل خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 كمدرب مساعد في نادي العاصمة الهولندية.

وفي مقابلة مع قناة "Ziggo Sport" الهولندية كشف بوجارد عن الطريقة التي رحل بها عن أياكس، واستيائه الشديد منها.

وقال المدافع السابق: "أعطيت كل شيء للنادي وألقوا بي في سلة المهملات، بالطبع أود العودة، أياكس نادٍ رائع، لكن طالما استمر فان دير سار هناك فلا تتصلوا بي".

صدفة أم لا، منذ رحيله عن النادي، تدهور أياكس بشكل ملحوظ من الناحية الرياضية، خاصة هذا الموسم.

وقال بوجارد عن الأمر: "من المؤلم أن نرى النادي سيئًا للغاية هذا الموسم بعد سنوات رائعة في دوري أبطال أوروبا".

واختتم: "لقد اتخذت القيادة العديد من القرارات الخاطئة وهذا تسرب إلى الفريق الأول، يتضاءل الحمض النووي لأياكس أكثر فأكثر في النادي، في الفريق الأول أفتقد أشياء معينة يمكن للاعبين اللجوء إليها عندما تسوء الأمور".