لاعب برشلونة السابق يوقع مع دينامو بوخارست.. ويرسل شقيقه التوأم بدلًا منه!

اكتشفوا الواقعة بعد 3 أشهر!

تحقق رومانيا في عملية احتيال كبرى بالدوري الممتاز لكرة القدم، إذ تعاقد نادي دينامو بوخارست مع لاعب برشلونة السابق إدجار إي في فبراير الماضي، إلا أنه أرسل شقيقه التوأم "إدلينو" بدلًا منه.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التحقيقات جارية حول ما إذا كان إدجار إي قد جعل شقيقه التوأم إدلينو يلعب 5 مباريات مع دينامو بوخارست الذي يصارع الهبوط بدلا منه.

وأوضحت أنه "تم الكشف عن حالة التبادل من قبل الصحفي دانيال سيندري، الذي أفاد بأنهم في دينامو فوجئوا بأن إدجار إي لا يتحدث الإنجليزية جيدا، ويتواصل بالبرتغالية فقط، رغم أنه لعب في إسبانيا وفرنسا وتركيا وهولندا".

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وقال فلورين برونيا، رئيس دينامو سابقًا: "يبدو الأمر سرياليًا، بدأت في إجراء مكالمات هاتفية والتحدث مع الأصدقاء والخبر صحيح، لا أصدق ذلك".

وأفاد الصحفي الروماني إيمانويل روسو، بأن دينامو طلب من إدجار إي المزعوم إظهار رخصة قيادته، وهو ما رفضه اللاعب!

وولد إدجار إي في 1 مايو 1994 وهو لاعب دولي مع غينيا بيساو، بعد أن مثّل البرتغال في فئات الشباب، وتدرب في أكاديمية سبورتنج، وانتقل إلى برشلونة ثم فياريال وليل ونانت وطرابزون سبور وفينورد وباشاك شهير، أما إدلينو فتدرب أيضًا في سبورتنج، ولعب لعدة أندية في البرتغال وبولندا.