لاعب باريس السابق: ميسي لا يرد تحية الجمهور؛ فلم سيُجدد؟

ميسي لا يرد تحية الجمهور وراتبه الباهظ مع باريس يجب التخلص منه!

تتوالى المصائب على رأس الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، فكل يوم يخرج تصريح مرتبطًا باسمه آخرهم من جيرمي روتن.

وتحدث لاعب باريس السابق، الفرنسي جيرمي روتن، مع "RMC Sport" الفرنسية وقال: "تجديد عقد ميسي سيكون مُزحة".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، المنتقل إليه في صيف 2021، بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد اللاعب أو يوقع لأي نادٍ حتى الآن.

وتابع لاعب باريس السابق "إدارة ميسي ونيمار ومبابي معقدة، علاوة على ذلك فراتبه- ميسي- مرتفع جدًا. أرى باريس يقع في فخ اللعب المالي النظيف بسبب الرواتب المرتفعة. لدينا فرصة كبيرة للتوفير بخصم راتب ميسي"

وبحسب التقارير فإن ميسي يتقاضى ما يقارب 60 مليون يورو سنويًا من ناديه الفرنسي.

وواصل جيرمي هجومه على ليو "لا أجد سببًا ليكمل رحلته معنا. لا يبذل جهدًا ليكون النادي أولوية له. حتى حينما يحتفل أو يهتف الجمهور له لا يرد تحيتهم ولا يشكرهم"

رغم هجوم روتن وبعض الصحافيين في شبكة "RMC Sport" إلا أن أرقام ميسي ليست سيئة على الإطلاق مع باريس؛ فخلال 58 مباراة سجل 26 هدفًا وصنع 29 لزملائه.