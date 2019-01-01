لاعب بارما يدخل على رادار مانشستر يونايتد

إدارة الشياطين الحمر أرسلت الكشافة لمتابعة اللاعب الشاب

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ديان كولوسيفسكي لاعب بارما، دخل دائرة اهتمام مانشستر يونايتد للتعاقد معه قريباً.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل، فإن إدارة الشياطين الحمر، أرسلت كشافين لمباراة بارما ونابولي الأخيرة لمتابعة اللاعب عن قرب.

اللاعب صاحب الـ 19 عاماً، استغرق أربعة دقائق فقط لافتتاح التسجيل في مباراة فريقه أمام نابولي والتي انتهت بفوز بارما بهدفين لهدف.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، صنع اللاعب المعار من أتلانتا هدف الفوز الذي سجله زميله الإيفواري جيرفينيو.

وأكدت لصحيفة جازيتا ديلو سبورت، فإن إدارة يونايتد تفكر في تقديم عرضاً بقيمة 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب السويدي.

سوق الانتقالات: ما هي وجهة إبراهيموفيتش في ميركاتو يناير 2020؟

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد صراعاً شرساً مع إنتر، الذي يجهز عرضاً للتعاقد مع اللاعب خلال يناير القادم.

جدير بالذكر أن كولوسيفسكي سجل أربعة أهداف، وصنع ستة آخرين، في 16 مباراة خاضها بالسيرى آ.