حملة شرسة ضد نجم سيتي السابق

شنت أليكس سكوت، لاعبة آرسنال السابقة ومقدمة البرامج الرياضية في شبكة "بي.بي.سي"، هجوما لاذعا على جوي بارتون، لاعب مانشستر سيتي السابق، بسبب تصريحاته عن كرة القدم النسائية، والتي وصفتها بأنه تحمل الكثير من "التمييز الجنسي".

بارتون كتب تصريحاته على حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقا): "عدد المرات التي شاهدت فيها في مسيرتي الاحترافية نساء يقدمن تنازلات في كرة القدم الخاصة بالرجال مذهلة، لا أستطيع العد".

وأضاف: "هناك سيدات تعمل في أندية الرجال وترسل صورهن عاريات للاعبين ويدخلن في علاقات معهن، وهذا يفسد علاقات زواج مستقرة، يجب أن تمروا بالتجربة حتى تصدقوا، هذا يحدث طوال الوقت".

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وفي ختام تغطيتها لمباراة آرسنال وتشيلسي في دوري السيدات الإنجليزي، والتي حسمها الجانرز (4-1)، وجهت أليكس رسالة دعم لجميع لسيدات، حوت ردت مباشرا على هجمات بارتون التي رآها الكثيرون تحمل الكثير من العنصرية والتمييز الجنسي.

وقالت أثناء ظهورها على الشاشة من استاد الإمارات: "إلى جميع النساء في كرة القدم، أمام الكاميرا، خلفها، إلى اللاعبات على أرض الملعب، إلى كل من يحضر المباريات، كنَّ قدوة يحتذى بها".

وأضافت: "إلى تلك الفتيات الصغيرات اللاتي قيل لهن: لا، لن تستطيعي، كرة القدم هي مكان أفضل بوجودنا جميعًا فيها".

وهذا ليس الرد الأول من سكوت، على تصريحات بارتون، حيث سبق وعلقت بالضحك على تعليقات لاعب السيتي السابق، وهاجمته أيضًا من خلال حسابها الشخصي على منصة "إنستجرام"، بعد أن واصل انتقاده للسيدات.