لاعب آرسنال الأسبق ينفي تهمة تهريب المخدرات.. والقضاء يرفض إطلاق سراحه!

ورطة كبيرة يعاني منها نجم الجانرز الأسبق

دفع إيمانويل توماس، لاعب أرسنال الأسبق، تهمة تهريب مخدر الحشيش عبر مطار بأنه غير مذنب في تهمة تهريب القنب عبر مطار ستانستيد شمال شرق لندن، بعد إلقاء القبض عليه في وقت سابق بهذه التهمة إلى جانب المتهمتين روزي رولاند وياسمين بيوتروفسكا.

لاعب الجانرز السابق موجود حاليًا قيد الحبس الاحتياطي في سجن دورهام، بينما تم إطلاق سراح رولاند وبيوتروفسكا بكفالة، وينتظر أن تستكمل إجراءات المحاكمة في جلسة جديدة مطلع 2025.

وكان قد تم إلقاء القبض على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وبحوزته 60 كيلوجرامًا من مخدر القنب وهو يحوزه بشكل غير قانوني.

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قيمة المواد التي أثبتت شرطة جوروك في اسكنلندا حيازة لاعب آرسنال الأسبق لها، تصل إلى حدود 600 ألف جنيه إسترليني، أي ما يصل إلى أكثر من 780 ألف دولار.

جاي إيمانويل توماس، اللاعب كان قد مثل آرسنال، ومنتخبات إنجلترا للفئات السنية الأدنى وكان لاعبًا جيدًا للغاية، لكن سرعان ما تدهورت مسيرته، وبالكاد مكث موسمًا في فريق واحد، قبل أن يستقر به المقام في فريق جرينوك مورتون الاسكتلندي الذي فسخ تعاقده إثر المشكلة التي يعانيها حاليًا.