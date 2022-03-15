ربح عبد الرحمن العبيد لاعب الهلال قضيته ضد ناديه السابق النصر بعدما حكمت غرفة فض المنازعات لصالحه اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

النصر كان قد فسخ عقد مدافعه السعودي في سوق الانتقالات الشتوي الماضي لينضم بعدها بأيام قليلة للهلال ويُوقع معه عقدًا يمتد لـ3 مواسم.

ما هي قصة شكوى العبيد ضد النصر؟

ب

كيف كانت مسيرة العبيد مع النصر؟

الظهير الأيسر صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر قادمًا من القادسية في يناير 2018، وقد كان اللاعب الأساسي في يسار الدفاع حتى تراجع مستواه في الموسم الماضي وتعاقد النادي مع محمد قاسم من الفيصلي.

العبيد لعب 83 مباراة سجل بها هدفين وصنع 3، وقد ساهم بفوز الفريق بالدوري الاستثنائي موسم 2018-2019، إذ لعب جميع المباريات الـ11 المتاحة أساسيًا عقب وصوله من القادسية في منتصف الموسم.

لعب اللاعب الدولي السعودي 63 مباراة في الدوري السعودي مع النصر سجل بها هدفًا واحدًا وصنع 3، وكان موسم 2019-2020 أكثر مواسمه لعبًا في الدوري برصيد 22 مباراة، فيما لم يلعب هذا الموسم سوى مباراتين.