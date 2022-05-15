"لاعب الهلال السابق فرط في موهبته .. كان ليُصبح أحد أساطير كرة القدم السعودية"

أشاد الناقد الرياضي عيد الثقيل بلاعب الشباب الحالي والهلال السابق، نواف العابد، وأكد امتلاكه لموهبة عظيمة وقدرات كبيرة، مشيرًا إلى أنه فرط بتلك الموهبة خلال السنوات الماضية وتمنى أن يعود لمستواه مجددًا.

العابد أحد خريجي الفئات السنية في الهلال وقد وصل لذروة مستواه عام 2018 حين قاد المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا، ولكن مستواه تراجع فيما بعد مما قاده للرحيل عن فريقه والتوقيع لنادي الشباب قبل انطلاق موسم 2020-2021.

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صاحب الـ32 عامًا بدأ يستعيد مستواه الممتاز مع الشباب هذا الموسم، إذ نجح في إحراز هدفين وصناعة 7 خلال 18 مباراة له مع الفريق في جميع البطولات، وهو ما رشحه من العديد للعودة إلى صفوف المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينارد.

الثقيل تحدث عن العابد وقارنه بسلمان الفرج، مشددًا على أن عدم اهتمام اللاعب بموهبته وتركيزه خارج الملعب ساهم في تراجعه، مضيفًا "أنا سعيد بعودة العابد الذي خسرناه بشكل كبير خلال السنوات الأربعة الماضية".

"العابد كان اللاعب رقم واحد في كرة القدم السعودية عام 2018 وكان أبرز نجوم المنتخب السعودي وأهم لاعبيه في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، تخيل لو حافظ على مستواه وابتعدت عنه الإصابات خلال تلك السنوات، لكنا نتحدث اليوم عن لاعب آخر تمامًا، عن واحد من أساطير كرة القدم السعودية، نظرًا للموهبة التي يمتلكها".

تابع "لا أريد مقارنته بزميله سلمان الفرج لكن الثنائي ينتمي لنفس الجيل، الفرج لم يكن اللاعب رقم واحد في المنتخب السعودي في 2018، لكن نظرًا لحفاظه على نفسه واستمراريته ونسقه التصاعدي خلال تلك السنوات الأربعة أصبح أفضل لاعب سعودي حاليًا ودون مقارنة مع أحد، حقق العديد من الإنجازات مع الهلال والمنتخب السعودي".

وأتم الثقيل خلال تصريحاته لبرنامج كورة عبر قناة روتانا خليجية "الاستمرارية هي سر منح اللاعبين المجد والتاريخ والشهرة، نحزن فعلًا حين نرى لاعبًا يمتلك إمكانيات كبيرة ولا يُقدم سوى 50% مما يمتلكه، نحن نستبشر بعودة العابد الآن رغم أنها لا تعني شيئًا مقارنة لتاريخه وموهبته وقدراته، وهو مطالب ببذل المزيد من الجهد والتركيز جيدًا في كرة القدم ومع فريقه الشباب للعودة إلى الصفوف الأولى بين لاعبي كرة القدم السعودية".

يُشار إلى أن العابد شارك مع الهلال في جميع البطولات المحلية والخارجية في 215 مباراة سجل بها 35 هدفًا وصنع 32، وقد توج معه بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري السعودي 5 مرات ودوري أبطال آسيا مرة واحدة عام 2019.