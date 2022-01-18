تقرير ألماني يُحبط الهلال ويُطمئن جوميس على مستقبله

أحبط موقع ترانسفيرماركت الألماني آمال الهلال في التعاقد مع أنتوني موديست مهاجم كولن، وفي نفس الوقت طمأن الفرنسي بافيتمبي جوميس حول مستقبله مع الفريق السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد تحدثت يوم أمس عن اقتراب بطل آسيا من التعاقد مع موديست المرتبط مع ناديه الألماني بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد أشارت إلى أنه سيُسجل في قائمة الفريق بدلًا من جوميس الذي سيرحل هذا الشتاء.

ماذا قال الإعلام الألماني عن صفقة موديست ومستقبل جوميس؟

الموقع المتخصص في سوق الانتقالات أكد صحة أخبار الصحيفة السعودية حول استهداف الهلال للمهاجم صاحب الـ33 عامًا، لكنه في نفس الوقت أحبط آمال المسؤولين في النادي السعودي بالإشارة إلى استحالة خروج موديست من كولن خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وأضاف ترانسفيرماركت أن شيء واحد يُمكنه إقناع كولن بالتخلي عن موديست رابع هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، وهو تقديم الهلال لعرض مالي لا يُمكن رفضه لشراء الأشهر الستة المتبقية في عقد المهاجم الفرنسي.

ومن جانب آخر، طمأن التقرير مهاجم الهلال، جوميس، على مستقبله مع الفريق عقب حديث الرياضية عن رحيله هذا الشتاء وقبل نهاية عقده بـ6 أشهر.

إذ أكد أن موديست حال انضمامه للهلال سيُسجل بدلًا من لوتسيانو فييتو الذي بات على أعتاب الرحيل عن العاصمة السعودية، وليس بدلًا من جوميس الذي يُدير أعماله نفس وكيل موديست.

ماذا قدم جوميس مع الهلال؟

شكك العديد في إمكانية نجاح جوميس مع الهلال حين ضمه عام 2018، خاصة أنه كان في عامه الـ33، لكنه فاجأ الجميع بنجاح هائل، إذ رفع جودة الهجوم الهلالي لمستوى آخر تمامًا.

جوميس نجح في قيادة الزعيم للفوز بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا 2019 و2021، والدوري السعودي 2019-2020 و2020-2021، ولعب معه في كأس العالم للأندية.

صاحب الـ36 عامًا لعب مع الهلال 145 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 106 هدفًا وصنع 16، وقد حصل على 9 بطاقات صفراء ولم يُطرد أبدًا.

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