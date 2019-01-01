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كأس الاتحاد الأفريقي

لاعب النجم الساحلي: سنقلب الطاولة على الزمالك

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النجم الساحلي
هل ينجح النجم الساحلي في التأهل للنهائي؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد ماهر الحناشي، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، على أن فريقه قادر على تحقيق الفوز على الزمالك، والتأهل إلى المباراة النهائي بالكونفدرالية.

الزمالك كان قد حقق الفوز على النجم الساحلي في ملعب برج العرب بالأسكندرية، بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الحناشي قال خلال تصريحات لصحيفة "الصريح" التونسية: "النجم الساحلي قادر على قلب الطاولة على الزمالك والتتويج بكأس الكونفدرالية".

الزمالك يسعى لتفادي الخسارة من النجم الساحلي بفارق هدفين، من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

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وتسافر بعثة الزمالك مساء غدٍ الجمعة إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي، على الملعب الأولمبي بسوسة.

النجم الساحلي سيستضيف الزمالك مساء يوم الأحد المقبل، في مباراة العودة، بين جماهيره.

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