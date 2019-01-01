لاعب المغرب: الهزيمة من جامبيا لن تؤثر علينا

المنتخب المغربي استهل استعداده لكأس الأمم الأفريقية بهزيمة من جامبيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد لاعب المنتخب المغربي، يوسف بن ناصر على أن الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام جامبيا بالأمس لن تؤثر على حماس الفريق قبل كأس الأمم الأفريقية.

وخسر المنتخب المغربي بهدف نظيف من نظيره الجامبي، مساء الأربعاء ضمن إطار استعداد أسود الأطلس إلى كاس الأمم الأفريقية.

وقال بن ناصر في تصريحات تلفزيونية: "الأهم لدينا ان نكون جاهزين للبطولة الأفريقية، الجميع يعمل كي يكون في مستواه المطلوب".

وتابع: "مباراة جامبيا كانت ضمن برنامجنا الاستعدادي وسنواصل العمل عليه، لقد كانت مباراة مفيدة ولن ندع الهزيمة تؤثر على تركيزنا وسنواصل العمل بكل ثقة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نعتبر هذه هزيمة عادية، كنا نأمل في الفوز، ولكن الخسارة لن تسبب لنا أي مشاكل، وسنركز على المباراة القادمة والبطولة".

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الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي، يلعب أسود الأطلس في المجموعة الرابعة من كأس الأمم برفقة كلاً من ساحل العاج، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.