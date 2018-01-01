لاعب العين يكشف عن هدف فريقه في كأس العالم للأندية

العين يفتتح مشواره في كأس العالم للأندية مساء غد الأربعاء امام ويلنجتون النيوزلندي

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف احمد برمان، لاعب نادي العين الإماراتي عن هدف فريقه، خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تنطلق مساء الغد.

ويفتتح العين مباريات البطولة، مساء غد الأربعاء على ستاد هزاع بن زايد، عندما يعلب أمام تيم ويلنجتون النيوزلندي.

وقال برمان في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا: "لا شك ان هدفنا هو الوصول إلى المباراة النهائية واللعب أمام ريال مدريد، ولكن علينا اولاً التفكير في مباراة الغد، ثم لعب المباريات واحدة واحدة من اجل الوصول للمرحلة النهائية وتشريف الكرة الإماراتية".

وواصل: "مباراة ويلنجتون لن تكون سهلة، هو فريق رائع، سنحاول تقديم أداءً جيداً في الملعب للخروج بنتيجة إيجابية، وثم سنفكر في مباراة الترجي التونسي لقد شاهدتهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "المشاركة في كأس العالم، جاءت بعد تعب كبير الموسم الماضي، المشاركة في تلك البطولة سيمنحنا دافعاً لتقديم أفضل ما لدينا".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة العين وتيم ويلنجتون، يواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 15 ديسمبر.