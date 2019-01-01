لاعب العين: نعلم ما المطلوب منا لتحقيق الفوز على الفوز

العين يحاول إنقاذ موسمه وخطف مركزاً يؤهله إلى البطولة الآسيوية الموسم القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد يحيي نادر لاعب العين، على أهمية فوز فريقه على الوصل في الجولة القادمة من الدوري الإماراتي، لمواصلة الانتصارات، وخطف مركزاً يؤهل الزعيم للبطولة الآسيوية.

ويستعد العين لاستضافة الوصل، مساء الأربعاء في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال نادر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ندرك جيداً أن مهمتنا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري لن تكون سهلة، في ظل الغيابات الكثيرة ولكننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأننا سنخوض المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا".

وواصل: "الطموحات مشتركة من جانب الفريقين في تحسين مركزهما على جدول ترتيب المسابقة ومن جانبنا ندرك جيداً ما المطلوب منا لتحقيق هدفنا وحصد النقاط الثلاث".

وتابع: "نتطلع إلى الفوز في المباريات الثلاث المتبقية لنا بالموسم الكروي الحالي على الصعيدين المحلي والقاري، حتى نختتم الموسم بصورة جيدة وكما ذكرت لكم نتقدم في لائحة ترتيب بطولة الدوري".

ويحتل العين المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة عن الجزيرة صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الوصل المركز السابع برصيد 37 نقطة.