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كأس العالم للأندية

لاعب العين: نحتاج إلى ثلاثة عوامل للتغلب على ريال مدريد

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العين يواجه ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد عامر عبد الرحمن، لاعب العين أن فريقه يحتاج إلى ثلاثة عوامل لتحقيق الفوز على ريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية.

ويواجه العين نظيره ريال مدريد، مساء غد السبت في إطار نهائي مونديال الأندية، على ملعب المدينة الرياضية في أبو ظبي.

وقال عبد الرحمن في المؤتمر الصحفي للقاء: "بكل تأكيد ريال مدريد فريق كبير، ولكننا نحتاج إلى ثلاثة عوامل لتحقيق الفوز، وهي اللعب بتركيز 100%، وأن نضاعف جهودنا في المباراة، وأن يقف الحظ معنا".

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وواصل: "العين اعتاد على التحديات الكبيرة، نحن نمتلك مدرب محنك، لديه القدرة على التصرف في مواجهة الفرق الكبرى أمثال ريال مدريد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إنها اهم مباراة في مسيرتي، أتمنى الفوز بها، سأقدم أفضل ما لدى خلالها".

الجدير بالذكر أن العين، حجز مقعده في النهائي بعد التغلب على ريفربليت في نصف نهائي البطولة، بركلات الترجيح.

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