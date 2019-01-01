لاعب العربي: الريان منافس قوي ولكن الإصرار هو سلاحنا

الإيفواري بوني يشدد على جاهزية فريقه لمواجهة الريان مساء اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الإيفواري ويلفريد بوني، لاعب العربي أن مباراة فريقه أمام الريان في ربع نهائي كأس الأمير، ستكون صعبة للغاية ويصعب توقع نتيجتها.

ويلعب العربي أمام الريان، مساء اليوم في إطار مباريات ربع نهائي كأس الأمير، على ملعب حمد الكبير في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة.

وقال بوني في تصريحات قبل اللقاء: "نعلم جيداً أن الريان سيكون منافساً صعباً، الفريق يضم لاعبين على مستوى عال، ولكننا نملك أيضاً طموحات كبيرة، نحلم بالوصول للنهائي، واللعب على ملعب الوكرة الجديد".

وواصل: "مهمتنا لن تكون سهلة، ولكن لدينا إصراراً كبيراً، لتحقيق الفوز والتأهل، سيكون الإصرار هو أهم أسلحتنا، بالإضافة إلى ان الفريق استعد بشكل جيد، ودرسنا منافسنا بتركيز، سنلعب بالطريقة التي تجعلنا نفوز بالمباراة".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "التوقعات في كرة القدم تكون صعبة، خاصة في مباريات الكأس التي يكون بها مفاجآت كبيرة، لا يتوقعها أحد".

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيواجه السد، في نصف نهائي البطولة.