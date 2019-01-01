لاعب الصفاقسي: لن نفرط في التأهل ونحن أفضل من بركان

لاعب الصفاقسي يرفع شعار التحدي في وجه نهضة بركان قبل نصف نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد علاء المرزوقي لاعب الصفاقسي، على أن فريقه لن يفرط في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان.

ويحل الفريق التونسي ضيفاً، على نهضة بركان مساء الاحد في إياب نصف نهائي البطولة، على الملعب البلدي لبركان.

وقال المرزوقي في تصريحات إذاعية: "نحن على أتم الاستعداد لخوض المباراة، سنرفع شعار التحدي امام بركان، سمعة الصفاقسي لا تسمح، بالخروج من البطولة".

وتابع: "بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، لن تفلت من أيدينا خاصة أننا أفضل من الفريق المغربي".

وواصل: "نحن نعلم جيداً ما ينتظرنا أمام بركان، الذي يتسلح بجماهيره، ولكن لن نسمح لهم بحرماننا من الوصل إلى المباراة النهائية".

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ساهم هذا الموسم في 29 هدفًا ⭕️



سجل 19 ⚽️

صنع 10 🅰️ pic.twitter.com/ZSH5QxyNrR — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين دون رد، سجل الأول منهما علاء المرزوقي، بينما كان الهدف الثاني بتوقيع حمزة المثلوثي من علامة الجزاء.