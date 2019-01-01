فيديو - لاعب السد القطري يدعم الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي الفريق الهلال أمام أوراوا الياباني يوم الأحد بعد المُقبل الموافقة 24 نوفمبر الجاري

أعلن اللاعب الكوري الجنوبي نام تاي هي المحترف بنادي السد القطري دعم نادي الهلال في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز الياباني.

ويلتقي الفريق الهلال أمام أوراوا الياباني يوم الأحد بعد المُقبل الموافقة 24 نوفمبر الجاري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أعلن فيه نام تاي هي دعمه للهلال أمام أوراوا بدون أن يكشف سبب ذلك.

وكان الهلال قد تخطى السد القطري في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 6\5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

الهلال كان قد تغلب على الفريق الياباني بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي بالرياض.

عمر السومة يدعم الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

يُذكر أن نادي الهلال سيطير غدًا إلى اليابان من أجل عمل معسكر مُغلق قبل خوض مباراة الإياب، من أجل الاعتياد على أجواء الطقس وتغير الوقت في طوكيو.