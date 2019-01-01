لاعب الدحيل: نسينا الخسارة من السد في الآسيوية وجاهزون للسوبر

لاعب الدحيل القطري يشدد على أن فريقه أصبح جاهزاً لمواجهة السد في السوبر القطري

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد علي عفيف، لاعب الدحيل القطري، على أن فريقه نسى الخسارة من السد في البطولة الآسيوية، مشدداً على أن الفريق سيظهر بشكل مغاير في السوبر القطري.

وسيلعب الدحيل أمام نظيره السد، مساء القادم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار المباراة النهائية لكأس الشيخ جاسم (السوبر القطري).

وقال عفيف في المباراة: " لدينا دائما لديهم طموح الفوز بالمباريات والبطولات، ولهذا فهي مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا نسعى خلالها لتحقيق الفوز لأنه سيمنحنا دافع معنوي كبير لتقديم المزيد على مدار الموسم".

وواصل: "الخسارة امام السد في الاسيوية ليست نهاية المطاف، ولن تؤثر على معنويات اللاعبين ورغبتهم الكبيرة في تحقيق الانتصارات والتواجد على منصات التتويج فخسارة مباراة لا تعني اننا فريق سيء".

وتابع: " نحن نتعلم من الأخطاء نمتلك لاعبين صغر رغم أنهم متألقون ومستواهم مميز، ولدينا تفاؤل كبير بتقديم موسم جيد وسوف نستمر في العمل لتحقيق ذلك".

وأتم تصريحاته قائلاً: " أتمنى أن يقدم الجميع مستوى جيد في مواجهة السد فسوف ترون اننا نسينا مباراة الاسيوية وسنظهر بصورة جيدة في المباراة القادمة".

جدير بالذكر أن هذه ستكون المباراة الثالثة بين الفريقين، في أقل من 11 يوماً، بعد مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.