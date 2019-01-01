لاعب الدحيل: أحلم بالعودة من جديد لمنتخب قطر

قطر تستعد للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الصيف الجاري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أحمد ياسر، مدافع الدحيل أن فريقه تحدي كل الصعوبات وتمكن من الوصول إلى الدور القادم من دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى ان حلمه هو العودة من جديد للمنتخب القطري.

ويحل الهلال ضيفاً مساء الإثنين على الدحيل في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال ياسر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الحمد لله الفريق نجح في تحقيق التأهل للدور الثاني من المنافسة بعد صراع قوي من اندية مميزة في القارة الاسيوية ولكن الدحيل كان في الموعد وتحدى كل الظروف التي احاطت به ونجح في فرض سيطرته وتحقيق الصعود للدور ثمن النهائي وهي خطوة جيدة بالنسبة لنا".

وواصل: " الان نحن في انتظار مواجهتنا الاخيرة والتي ستكون تحصيل حاصل فالفريقان نجحا في تخطي دور المجموعات وانتصار اي فريق لن يغير شيئا في جدول الترتيب".

وتابع: " اللاعبون أجهدوا تماما بعد مباراتنا الاخيرة امام السد في نهائي كأس الامير وهي بالتأكيد أهم بطولة بالنسبة لنا وكان يجب علينا ان الانتصار فيها فلا يمكن ان يخرج الدحيل من الموسم خالي الوفاض من البطولات".

شاموسكا: تصدرنا للمجموعة لا يمنعنا من تقديم ما لدينا وتحقيق الفوز، لدينا الرغبة في الفوز على #الدحيل.🎤 pic.twitter.com/et6pCccTZD — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 19, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "اتمنى ان أعود من جديد لصفوف العنابي وان أقدم مجهودي في مسيرته القادمة ولكن هذا الامر بيد الجهاز الفني وانا كل ما علي ان اقدم مجهودي داخل الملعب والاختيار من عدمه مسؤولية الجهاز الفني ولكن بالتأكيد انا احلم ان اكون متواجدا مع المنتخب في بطولة كوبا اميركا".

وضمن الفريقان التأهل إلى الدور القادم من البطولة، بعد تصدر الهلال للمجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحل الدحيل ثانياً برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث استقلال طهران بخمس نقاط، ويتذيل العين المجموعة بنقطتين.