لاعب الجزيرة: التأهل للآسيوية هدفنا في المرحلة القادمة

الجزيرة في صراع مع الوحدة والعين على المركز الثالث في الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد زايد العامري، لاعب فريق الجزيرة، أن هدف فريقه في الموسم الحالي، هو إنهاء الدوري في مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

وحقق الجزيرة، مساء أمس فوزاً هاماً في ظل صراعه على المركز الثالث، بعدما تخطى الإمارات بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإماراتي.

وقال العامري في تصريحات عقبت اللقاء: "نجحنا في الحصول على ثلاث نقاط ثمينة، وسنحاول على المحافظة على هذا القدر من التركيز خلال المباريات المتبقية، لتحقيق مركز مؤهل للبطولة الآسيوية".

وواصل: "يتبقى لنا مباراتين هامتين، سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز خلالهما، من أجل التأهل للآسيوية، هذا هدفنا الفترة القادمة".

ومن المنتظر أن يلعب الجزيرة أمام الظفرة في المباراة القادمة، ويختتم مبارياته في بطولة الدوري أمام النصر يوم 25 مايو.

🔴 شباب أهلي دبي يهزم النصر بثلاثية مقابل هدف في دوري الخليج العربي، ويقلص الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 3⃣ نقاط .



(@Shabab_AlAhliFC :📸) pic.twitter.com/zfiAY6nLmN — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

الجدير بالذكر ان الجزيرة، يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدة والعين أصحاب المركزين الرابع والخامس.