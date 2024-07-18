"لا داعي لهذه الضجة" .. لاعب الأرجنتين يدافع عن إنزو فيرنانديز من اتهامات فرنسا

توابع زلزال الأغنية العنصرية لا تنتهي

دافع رودريجو دي بول، لاعب منتخب الأرجنتين، عن زميله إنزو فيرنانديز من اتهامات الفرنسيين بعد أزمة الأغنية العنصرية في احتفالات كوبا أمريكا.

ونشر إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، بثًا مباشرًا خلال الاحتفالات مع زملائه بعد الفوز على كولومبيا، وهم يرددون أغنية أطلقتها الجماهير عقب نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، تحمل بعض الشتائم لمنتخب الديوك ولاعبيه من ذوي الأصول الأفريقية.

وكان الفرنسي ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي، قد علق على الأغنية ووصفها بأنه تحمل "عنصرية بلا حدود"، ليرد دي بول في تصريحات لشبكة " OLGA": "أعتقد أنه إذا شعر أي من زملاء إنزو بالإهانة، فإن الطريقة هي الاتصال به، وليس نشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي".

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وأضاف: "أعتقد أن هناك حقدًا في هذا؛ إنهم يحاولون أن يجعلوا الأمر في إطار خارج عن الحقيقة. إنه أمر غريب جدًا، مثل ركل شخص ما عندما يكون محبطًا".

وتابع رودريجو: "إلغاء متابع إنزو من أحد لاعبي فريقه تشيلسي، أمر لا معنى له بالنسبة لي. يمكنك الاتصال به والقول له (هذا ليس جيدًا، لماذا لا تنشر رسالة تعتذر فيها؟)، وتنتهي المشكلة عند هذا الحد. لا داعي لإثارة ضجة كبيرة".

وختم: "لا أحد يقوم حقًا بتحليل هتافات الملعب، فهي تتعلق أكثر بالإثارة، لكنني أفهم أن الأشخاص الذين عانوا من العنصرية قد لا يحبون ذلك".