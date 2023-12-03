في وقت حرج .. لاعب الاتحاد يجري عملية جراحية بعد إصابة مفاجئة!

تلاحقه الإصابات منذ نهاية انضمامه للمنتخب..

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في وقت يحتاج به الاتحاد السعودي لكافة لاعبيه قبل استهلال مشواره في كأس العالم للأندية السعودية 2023، تأكد بشكل رسمي غياب أحدهم عن الحدث العالمي.

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العميد من المقرر أن يستهل مشواره في المونديال في 12 من ديسمبر الجاري بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يلتقي الفائز منهما بالأهلي المصري في الدور الثاني.

لكن تأكد غياب لاعب وسطه عوض الناشري عن المونديال، في ظل مغادرته جدة اليوم الأحد، متجهًا للعاصمة البريطانية "لندن"، لإجراء عملية جراحية مفاجئة.

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اللاعب كان قد غاب لفترة عن الملاعب جراء إصابته في العضلة الضامة، لكن داهمته بعدها بشكل مفاجئ إصابة في عضلات أسفل البطن، وهي التي تستدعي التدخل الجراحي.

يشار إلى أن صاحب الـ21 عامًا لم يظهر مع العميد في الموسم الجاري إلا في ثلاث مباريات في ظل انضمامه في سبتمبر الماضي للمنتخب الأولمبي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا، وهي المهمة التي تكللت بنجاح، لكنه تعرض للإصابة بعدها.

SHAHID