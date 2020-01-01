لاعب الاتحاد: لم نستغل الفرص والوحدة يستحق الفوز

العبود يعبر عن حزنه بعد الخسارة أمام الوحدة.

عبر عبد الرحمن العبود، جناح فريق نادي الاتحاد السعودي، عن استياءه من خسارة فريقه أمام الوحدة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الاتحاد خسر من الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل هدف العميد رومارينيو دا سيلفا، وتعادل أنسيلمو للوحدة، قبل أن يسجل لوزينهو الهدف الثاني.

العبود قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مبروك للوحدة على الفوز فهو يستحق، ونحن لم نستطع الحفاظ على الهدف الذي سجله رومارينيو، وأتيحت لنا فرصًا للتسجيل، من يضيع يستقبل".

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لاعب الاتحاد تابع: "كانت هناك العديد من الفرص لنا، كفيلة لتغيير نتيجة المباراة، ولكن لم يكن التوفيق حليفًا لنا، وجمهورنا حافز لنا، ودائمًا يؤثر على الخصم".

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عبد الرحمن أردف: "أتمنى أن نحقق الفوز في المباريات القادمة، من أجل إسعاد الجماهير التي دائمًا تدعمنا في جميع المباريات".

الوحدة رفع رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 في المركز الثاني عشر بترتيب فرق الدوري السعودي.