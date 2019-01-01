لاعب أرسنال: سيبايوس وسط ميدان من الطراز الرفيع

فيسبوك تويتر بلال محمد

أثني دول ويلوك، لاعب أرسنال الشاب، بزميله في الفريق داني سيبايوس، والمنضم خلال فترة الانتقالات الماضية، على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

وقال ويلوك في تصريحات صحفية: "سيبايوس من أفضل اللاعبين الذي شاهدتهم في التدريبات، إنه لاعب محترف للغاية، لقد ظهر بشكل أكثر من رائع يوم السبت الماضي أمام بيرنلي".

وواصل: "كل يوم يتحسن عن الذي قبله".

وجول المباراة القادمة أمام ليفربول قال ويلوك: "ليفربول فريق جيد جداً، لقد حققوا دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكننا نؤمن بأنفسنا سنلعب بطريقتنا ونرى ماذا سيحدث".

وبالرغم من أداء الشاب ويلوك الجيد، في أول مباراتين له إلا أن مشاركته أمام ليفربول في المباراة القادمة في محل شك بسبب عودة تشاكا إلى كتيبة أرسنال.

وسيحل أرسنال ضيفاً على ليفربول، مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ملعب آنفيلد معقل الريدز.

جدير بالذكر أن أرسنال وليفربول يتساويان في النقط، بثلاث نقاط لكل فريق بعد الفوز في أول جولتين من المسابقة.