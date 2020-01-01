لاعبو ومدربو آرسنال يوافقون على تخفيض أجورهم

فيروس كورونا يؤثر على آرسنال ولاعبيه

اتفق لاعبو ومدربو آرسنال على تخفيض أجورهم بنسبة 12.5% وذلك من أجل مساعدة النادي على تخطي الخسائر التي خلفها فيروس كورونا.

وكانت المسابقات المحلية في إنجلترا وكذلك البطولات الأوروبية قد توقفت في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب تفشي الوباء الجديد.

ونتيجة لذلك عانت الأندية من خسائر اقتصادية كبرى، الأمر الذي اضطر العديد من اللاعبين الكبار حول العالم إلى خفض رواتبهم.

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وبعد تأخر نجوم الكرة الإنجليزية في هذه الخطوة ورفض البعض لها باعتبار أن هناك فئات أخرى في المجتمع تحصل على نفس الأرباح، جاء آرسنال لينضم لقائمة مخفضي الرواتب.

واتفق اللاعبون والجهاز الفني في آرسنال على ترك 12.5% من رواتبهم، وذلك للمساعدة في دعم النادي مالياً خلال أزمة فيروس كورونا.

وستستمر المحادثات على أساس فردي مع بعض اللاعبين الذين لم يوافقوا على التنازل عن جزء من أجورهم، ولكن الغالبية العظمة قد رحبوا بهذه الإجراءات.

وأوضح بيان صادر عن النادي أن الاتفاقية تستند إلى افتراض أن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 سيتم استكماله وسيحصل آرسنال على حقوق البث التلفزيوني المتفق عليها.

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يذكر أن موعد استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، وما زال مجهولًا بسبب استمرار الفيروس في التفشي.