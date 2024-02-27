"يضرنا ولا يفيد".. غرفة ملابس ريال مدريد ترفض تعامل القناة الرسمية مع الحكام!

هل تتغير سياسة الملكي؟

تشهد غرفة ملابس ريال مدريد حالة من الرفض لسياسة قناة النادي الرسمية بشأن الهجوم المستمر على حكام الدوري الإسباني.

وأثار هجوم قناة ريال مدريد على الحكام حالة من الغضب، تجلت في شكوى تقدم بها نادي إشبيلية للجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني.

وكان تلفزيون ريال مدريد قد بث مقاطع فيديو ضد حكم مباراة إشبيلية إيسيدرو دياز دي ميرا وحكم الفيديو بابلو جونزاليس فويرتيس (قبل المواجهة)، يظهر خلالها أخطاء أداء الطاقم التحكيمي نفسه في مباراتي ديبورتيفو وألافيس وريال سوسيداد ضد ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب "COPE"، فإن هناك جزءا في غرفة ملابس ريال مدريد غير سعيد بما تفعله قناة النادي الرسمية، لكنهم لن "يتدخلوا في قرارات الإدارة التي تتعامل مع الأمر (التحكيم) وفق رؤيتها".

وأضافت: "جزء من غرفة الملابس يرى أن أضرار التعامل الحالي مع الحكام يضر بالنادي أكثر مما يفيد".

ويبث تليفزيون ريال مدريد عادة هذا الموسم مقاطع عن كل حكم يخوض الميرنجي لقاء تحت إمرته، قبل أن تنطلق صافرة البداية، ما أساء إلى العديد من الحكام، ما أدى إلى تقديم شكاوى رسمية ضد ريال مدريد.