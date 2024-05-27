البارسا في المقدمة..

في أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، القائمة الأولية المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وتضم القائمة الأولية للمنتخب الإسباني 29 لاعبًا، على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبًا في القائمة النهائية، بعد انتهاء المباريات الودية ضد أندورا وأيرلندا الشمالية يومي 5 و8 يونيو المقبل.

وجاءت قائمة إسبانيا، التي اختارها لويس دي لا فوينتي، كالآتي:

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حراسة المرمى: أوناي سيمون - دافيد رايا - أليكس ريميرو

الدفاع: باو كوبارسي - داني كارباخال - خيسوس نافاس - أليكس جريمالدو - مارك كوكوريلا - إيميرك لابورت - روبين لو نورماند - ناتشو - دانيال فيفيان

الوسط: أليكس جارسيا - بيدري - رودري - أليكس باينا - مارتن زوبيميندي - ماركوس يورنتي - ميكل ميرينو - فابيان رويز - فيرمين لوبيز

الهجوم: أيوزي بيريز - ألفارو موراتا - خوسيلو - ميكيل أويارزابال - داني أولمو - فيران توريس - نيكو ويليامز - يامين لامال

ويتصدر برشلونة وريال سوسيداد الأندية المساهمة في قائمة لاروخا بخمسة لاعبين لكل فريق، بينما جرى استدعاء 3 لاعبين من ريال مدريد وأتلتيكو، علمًا بأنه جرى استبعاد "سانسيت وأسينسيو وسارابيا".

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في اليورو يوم 15 يونيو بمواجهة كرواتيا، على أن يصطدم بإيطاليا في الجولة الثانية يوم 20 يونيو، وينهي المجموعات ضد ألبانيا في 24 يونيو.