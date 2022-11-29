لاعبو ألمانيا يستعينون بزوجاتهم في قطر للتأهل من دور المجموعات

لا بديل عن الفوز ضد كوستاريكا

كشفت تقارير صحفية عن وجود دعوات من لاعبي المنتخب الألماني لزوجاتهم وصديقاتهم إلى المنتجع الفندقي الفاخر حيث يقيمون لكأس العالم بعد تعادلهم مع إسبانيا يوم الأحد.

وبحسب ما ورد من صحيفة "بيلد" الألمانية فإنه قد سُمح للفريق بالبقاء لمدة ليلتين قبل مغادرة منتجع "زلال الصحي"، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة كوستاريكا يوم الخميس المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هناك بعض زوجات وصديقات اللاعبين الذين تواجدوا في مدرجات مباراة ألمانية ضد إسبانيا بملعب البيت في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1.

وتأتي تلك الأنباء قبل أيام قليلة من المواجهة الحاسمة التي ستلعبها ألمانيا ضد كوستاريكا يوم الخميس، وهي التي ستحسم إما بقاء فريق هانز فليك بالمونديال أو المغادرة من الدور الأول.

حيث تتواجد ألمانيا بالمركز الأخير بنقطة واحدة، وتحتاج الفوز ولا بديل سوى الفوز ضد كوستاريكا مع خسارة اليابان ضد إسبانيا أو التعادل مع تحصيل فريق فليك لأهداف أكثر من الفريق الآسيوي لضمان التأهل.