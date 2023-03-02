لاعبه السابق : إيمري كان يسبنا ويمنعنا من دخول المرحاض

هجوم قوي ضد إيمري بسبب معاملته السيئة للاعبين!

هاجم أرتيم دزيوبا النجم الروسي، مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، وكشف عن موقف سئ جمعه بأحد زملائه خلال الفترة التي قضاها في نادي سبارتاك موسكو.

وأمضى مدرب أستون فيلا، صاحب الـ51 عامًا ستة أشهر فقط في العاصمة الروسية قبل أن يتم إقالته بعد الهزيمة المذلة بنتيجة 5-1 أمام غريمه اللدود دينامو موسكو في نوفمبر 2012.

وفي أعقاب إقالة إيمري، قال دزيوبا ​​أن المدرب أرسل رسالة كريهة إلى زميله في الفريق أيدن ماكجيدي ووجه شتائم له.

وقال دزيوبا، في حديثه إلى "Sport 24": "أعتقد أنه قالها من قلبه بدافع الاستياء أو أي شيء آخر كان عليه أن يقول شيئًا".

وتابع: "أصبح كل شيء واضحًا معه عندما غادر سبارتاك بالفعل وأرسل رسالة نصية سيئة إلى أيدين، هل يكتب المدرب العادي هذا للاعب؟ إنه أمر غريب".

وأضاف قائد روسيا السابق: "لم يكتب لي أي شيء لا أعتقد أنه يعرف حتى رقم هاتفي، إنه شخص غريب وصعب للغاية، يمكنه الوقوف لخدمة الضربات الركنية لمدة ساعتين كان الأمر ببساطة لا يطاق استيقظ ماكجيدي وغادر مرة واحدة فقال له،" إيدن ، اضرب الكرة".

وواصل تصريحاته قائلُا: "كان غريبًا علينا ألا نذهب إلى المرحاض أو شيء من هذا القبيل لمدة ساعتين ".

ويعتبر دزيوبا، ​​هو أعظم هداف في تاريخ الدوري الروسي الممتاز حيث سجل 148 هدفاً على مدار 18 موسماً واستمتع بفترات في سبارتاك موسكو وزينيت سانت بطرسبرج قبل أن يغادر وطنه في مشروع جديد في تركيا وارتبط مع أضنة دميرسبور في نهاية الموسم الماضي، لكن بعد أربع مباريات فقط عاد المهاجم إلى روسيا حيث وقع عقد قصير الأمد مع لوكوموتيف موسكو.