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لاعبه السابق وهدف الصيف.. برشلونة يستهدف التبضع من فياريال!

أحمد مجدي
4:29 م غرينتش+2 10‏/11‏/2022
Jorge Cuenca Barcelona
برشلونة يريد تدعيم الفريق في الشتاء بأسماء تعطي الإضافة

حضر أحد أفراد إدارة برشلونة الرياضية مباراة إسبانيول وفياريال في الدوري الإسباني من الملعب والتي أقيمت في كورنيا معقل إسبانيول، الهدف الرئيسي من هذه الرحلة هو التبضع من فياريال، وبالتحديد من اسمين هامين في تشكيلته.

الاسم الأول هو خورخي كوينكا تبدو صفقته أسهل بكثير لأنه أتى من برشلونة أصلًا إلى فياريال مع احتفاظ البلوجرانا بحق الشراء مقابل 4 ملايين يورو، مراقبة اللاعب هذا الموسم في الدوري الإسباني أثبتت أنه يستطيع أن يقدم الإضافة لتشكيلة تشافي هيرنانديز.

الاسم الآخر هو مطلب قديم للبلوجرانا كان على وشك التحقق في الميركاتو الصيفي الماضي وهو الأرجنتيني خوان فويث، الذي أصيب وجلب برشلونة بدلًا منه هيكتور بيليرين.

فويث عاد من الإصابة التي ألمت به وشارك في مباراة إسبانيول بدءًا من الدقيقة 77 وقدم أداء جيدًا وينتظر مكانه في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت اهتمام برشلونة بالثنائي، صفقتين من الممكن أن يفتتح بهما فريق تشافي هيرنانديز الميركاتو الشتوي.

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