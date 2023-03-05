لاعب بايرن ميونخ السابق يكشف موقف طريف لجوارديولا

أخطأ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عدة مرات عند تسمية لاعب احتياطي سابق له في فريق بايرن ميونخ أثناء قيادته النادي الألماني ولم ينجح في معالجة هذا الخطأ.

وكشف ماتياس ستروماير، لاعب بايرن ميونيخ السابق، خلال تصريحات له أن بيب جوارديولا أربكه عدة مرات أثناء تدريبه للفريق.

وقال ستروماير، في تصريحات لقناة "سبورت 1" "كان يناديني دائمًا برجر كوربينيان، كان لدي احترام كبير له لدرجة أنني لم أقل شيئًا كان لدى بيب شخصية قوية، ولكن في مرحلة ما سأل عني ثم عرف اسمي".

ولعب ستروماير، تحت 19 عامًا مع نادي بايرن ميونخ بين عامي 2014 و 2016 وكان لاعبًا منتظمًا في الفريق الثاني.

وفي ذلك الوقت عمل جوارديولا أيضًا في بايرن ميونخ قبل مغادرته في 2016 بعد ثلاث سنوات وانضم إلى مانشستر سيتي.

وأكد اللاعب الألماني على إعجابه بجوارديولا قائلًا: "لقد قام بالتبديل بين اللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية في ملعب التدريب كان عليك دائمًا التفكير فيما يريده منك، كان مبدأ لعبة 2 في 1 مهمًا بالنسبة له لأنه بعد ذلك يمكنك استخدام كرة القدم لحل الأرقام المتفوقة ".

وبعد فشله في التواجد مع الفريق الأساسي لبايرن ميونخ انتقل ستروماير، إلى نادي ليختنشتاين إف سي فادوز.