لاعبة أرسنال تصنع التاريخ بعد زيارة أكبر مخيم للاجئين السوريين

لاعبة المدفعجية إلى منصة الأمم المتحدة

صنعت ليا ويليامسون لاعبة أرسنال التاريخ إذ أصبحت أول لاعبة إنجليزية ستلقي خطابًا على منصة الأمم المتحدة في نيويورك.

قائدة المنتخب الإنجليزي سابقًا ستتحدث عن زيارتها مع مؤسسة أرسنال لإنقاذ الأطفال إلى أكبر مخيم للاجئين السوريين: الزعتري في الأردن.

وقالت ليا في تصريحات لموقع أرسنال: "الرياضة لديها القدرة على تغيير الحياة، ولكنها لا تزال لا تُوفر بشكل متكافيء".

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وأضافت "لدى كل لاعبة كرة القدم تقريبًا قصة عن التحديات التي واجهتها أثناء ممارسة اللعبة، ولكن على الأقل في دول مثل إنجلترا وأمريكا لديك فرصة. لكن في بعض البلدان الأخرى، تواجه الفتيات قيودًا اجتماعية تحد من قدرتهن على لعب كرة القدم ويجب أن يتغير ذلك".

واختتمت "في البداية، كان الآباء في المخيم مترددين بشأن مشاركة بناتهم لكنهم قبلوا بعد ذلك لأنهم كيف يمكن لبناتهم إن يصبحن متمكنات. نحن بحاجة لمعالجة الصور النمطية وعلينا إشراك الرجال والفتيان في المحادثة حول الذكورة الإيجابية والحواجز التي تواجهها النساء والفتيات".