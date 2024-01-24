ميدياما تشارك هيرموسو نفس الرأي!

ترى الهولندي فيفيان ميديما، لاعبة آرسنال الإنجليزي، أن مجتمع كرة القدم للرجال يفتقد الكثير من الحرية، لعدم قدرة اللاعبين على الإعلان عن ميولهم الجنسية بعكس ما يتمتع به عالم النساء في نفس اللعبة.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميرور"، اعترفت نجمة آرسنال بأن النساء في كرة القدم يتمتعن بكامل الحرية للتعبير عن ميولهن وهذا أمر لا ينطبق على لعبة الرجال.

وقالت ميديما: "نقول دائمًا إن الشيء الجميل في كرة القدم النسائية هو أننا خلقنا بيئة يشارك فيها الكثير من الناس".

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وأضافت: "في كرة القدم النسائية الجميع مرحب به. من الواضح أن الحقيقة المحزنة هي أن هذا الأمر لا ينطبق في لعبة الرجال أو بشكل عام في المجتمع".

وتعتبر ميدياما من أكبر المؤيدين لحملة Stonewall's Rainbow Laces، وهي فخورة بمدى قبول لعبة النساء للجنسيات المختلفة.

يذكر أن جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، كانت قد صرحت قبل أسبوع إنها مثلية الجنس ولم تشعر أبدًا بالحاجة إلى الإعلان عن حياتها الجنسية، مؤكدة تعاطفها مع اللاعبين الرجال الذين يواجهون بيئة أقل دعمًا في عالم كرة القدم.