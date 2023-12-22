لاعبا ريال مدريد يواصلان عرقلة العدالة في الفضيحة الأخلاقية!

هذه القضية فجرت الكثير من الجدل..

استفاد اثنان من لاعبي ريال مدريد الشباب الأربعة المتهمين بنشر مقاطع فيديو جنسية من حقهم في عدم الإدلاء بشهادتهم يوم الجمعة أمام محكمة التحقيق المختصة بالقضية وفقًا لما يوفره القضاء الإسباني في مراحل التقاضي المبكرة.

واستند المتهمان إلى عدم تمكينهما من الحصول على هواتفهما النقالة، واللاعبان هما راؤول أسينسيو وأندريس كامبوس، وأبلغهم قاضي التحقيق أنه يطلب من الحرس المدني مزيدًا من المرونة لوصول مقتنياتهم إلى المحكمة بأسرع وقت.

وكيل راؤول ألونسو، جونزالو أوسبينا، أفاد بأن موكله "ليس لديه ما يخفيه" لكنه شدد على ضرورة احترام إجراءات التقاضي وحقوق المتهمين طالما لا تحمل الوقائق المتهم بها أي مسؤولية جنائية، على حد تعبيره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما أفاد محامي الضحية الذي يتخد من جران كناريا مقرًا له بأنه ينتظر الإفراج عن الهواتف النقالة ليرى "ما إذا كان المتهمون سيدلون بشهاداتهم أمام التحقيق أم لا!".