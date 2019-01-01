لاسانا ديارا يُفكر في اعتزال كرة القدم

لاعب وسط باريس سان جيرمان بين خيارين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات اعتزال كرة القدم نهائيًا خيارًا مهمًا لدى لاسانا ديارا لاعب وسط باريس سان جيرمان.

ولم يلعب ديارا كثيرًا تحت قيادة توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، إذ لم يُشارك سوى في 4 مباريات هذا الموسم.

صحيفة ليكيب الفرنسية أوضحت أن اللاعب صاحب الـ34 عامًا يُفكر في خيارين، مواصلة اللعب والانتقال للدوري الأمريكي، أو اعتزال الكرة نهائيًا والحديث مع ناديه الفرنسي حول منصب إداري داخل قطاع كرة القدم.

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وأضافت ليكيب أن ديارا كان مرتبطًا بالانتقال إلى موناكو وروما، لكنه يُفضل اللعب في الدوري الأمريكي وعرض جدي من هناك قد يدفعه لمواصلة اللعب وعدم الاعتزال هذا الشتاء.

ويحظى اللاعب الفرنسي باحترام وتقدير مهم في باريس سان جيرمان وغرفة ملابس الفريق، لذا يُفكر النادي في استخدامه لمنصب إداري، وستبدأ المفاوضات حول هذا الأمر فور اتخاذه لقراره النهائي.

واستعد ديارا جيدًا لمرحلة "ما بعد كرة القدم" قبل عدة أشهر بإطلاق علامة تجارية خاصة بأحد مشروبات الطاقة وقد ارتبط بعقود مع عدد من الأندية بالفعل بينها وست هام الإنجليزي.