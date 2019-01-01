لاسارتي يرفض الخروج "اللطيف" من النادي الأهلي

يتمسك بكامل حقوقه

كشفت بعض الصحف والمواقع الرياضية المصرية، عن خطة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، للانتقام من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الإطاحة به في وقت سابق من اليوم الأحد.

ودفع المدرب اللاتيني ثمن خروج العملاق القاهري من بطولة كأس مصر على يد "دابته السوداء" بيراميدز، بهدف نظيف في سهرة السبت، كثالث هزيمة متتالية لنادي القرن على يد أثرياء الدوري المصري، بعد آخر هزيمتين في الدوري.

وتقول التقارير، إن لاسارتي يرفض الخروج "اللطيف" من جدران ملعب "مختار التتش"، وذلك بالتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بطل الدوري المصري، والتي تبلغ قرابة الربع مليون دولار.

ولفتت هذه المصادر إلى أن وكيل أعمال المدرب، سيطير إلى عاصمة الفراعنة في غضون ساعات، بحد أقصى صباح الإثنين، لمناقشة الإدارة كيفية تفعيل الشرط الجزائي في عقده في أسرع وقت ممكن.

في بيان رسمي.. الأهلي يهاجم التحكيم بعد خروح الفريق من كأس مصر على يد بيراميدز🔴📋 pic.twitter.com/uBBHnJC11X — جول مصر (@goaleg) August 18, 2019

ورغم نجاح صاحب الـ58 عامًا في قيادة الأهلي للتتويج بأحد أصعب ألقاب الدوري في تاريخه، إلا أن في عهده، تجرع نادي القرن الإفريقي من أسوأ هزيمة قارية على مدار تاريخيه، بالانحناء أمام صن داونز بخماسية نكراء في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخسر البطولة الثانية أمام بيراميدز.