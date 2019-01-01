لاساراتي: نعمل على علاج ضياع الفرص ونستحق الفوز على إنبي

المدير الفني للأهلي يريد إنهاء مشكلة ضياع الفرص السهلة من لاعبي فريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، على أنه يعمل مع لاعبي الفريق على إنهاء مشكلة ضياع الفرص السهلة للفريق، مشيراً إلى أن فريقه يستحق الفوز على إنبي.

وحقق الأهلي مساء أمس الخميس فوزاً هاماً على إنبي في الجولة الـ 32 من الدوري المصري، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت.

وقال لاسارتي في تصريحات عقبت اللقاء: "حققنا فوزاً عادلاً في لقاء إنبي، ونجحنا في خلق العديد من الفرص مقارنة بالفريق المنافس، وحققنا هدفنا من المباراة في النهاية بحصد ثلاث نقاط هامة".

وتطرق إلى الحديث عن إهدار لاعبي الفريق للعديد من الفرص السهلة، وقال: "طالما هناك فرص تتاح للفريق وننجح في صناعتها فإنه أمر إيجابي ولكن في الوقت نفسه نسعى للتعامل مع هذه الأمور من أجل إنهاء المباريات بطريقة أفضل".

الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة ويوسع فارق النقاط مع بيراميدز والزمالك إلى 7 نقاط.. مع تبقي مباراتين مؤجلتين للزمالك ✔️ pic.twitter.com/ZgUg5NscLx — جول مصر (@goaleg) May 16, 2019

وأشار المدير الفني الأوروجوياني، إلى أنه دائم الاجتماع مع وليد أزارو للحديث حول إهداره للفرص السهلة، مشدداً على أنه هناك عمل متواصل على الصعيد الفني لتطوير أداء الجميع.

الجدير بالذكر أن الأهلي، واصل تصدره لجدول الدوري العام برصيد 73 نقطة، بعد لعب 31 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي لعب 29 مباراة.