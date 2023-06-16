"لازم ينطرد" .. غضب اتحادي ضد كورونادو بسبب قميص النصر

غضب جماهيري ضد نجم نادي الاتحاد

على الرغم من لعب النجم البرازيلي إيجور كورونادو دورًا كبيرًا في تتويج فريقه الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب 14 عامًا، إلا أن جماهير فريقه أبدت غضبها ضده!

وحصل كورونادو ولاعبو الاتحاد على فترة راحة خلال الوقت الحالي، قبل العودة للتدريبات استعدادًا لانطلاق موسم 2023-24.

ونشر اليوتيوبر البرازيلي جونينهو مانيلا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورًا له بقميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، موجهًا الشكر إلى كورونادو.

وكتب اليوتيوبر على الصورة: "شكرًا لك يا أخي، ليس هناك أفضل من ذلك"، لتنتشر الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت بعض الجماهير على الصور المنتشرة، حيث طالب البعض بضرورة أن يرحل كورونادو عن الاتحاد، حيث علق قائلًا: "لازم ينطرد".