"لازم يفرمل شوي".. إعلامي سعودي يُهاجم تاليسكا بسبب تصريحاته عن رونالدو!

بعد إثارته للجدل .. هجوم حاد على نجم النصر بسبب رأيه في نيمار وكريستيانو رونالدو

أعرب الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي عن استيائه من تصريحات أندرسون تاليسكا لاعب النصر، مشددًا على ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بالمقابلات.

وأشار الزايدي إلى أنه كان من المفترض أن يتم توجيه بعض النصائح لتاليسكا بخصوص التصريحات التي لا تعزز مسيرة النصر في المواسم المقبلة، خاصة وأنه قرر البقاء وتجديد عقده.

وكان اللاعب البرازيلي قد صرح أن نيمار أفضل من كريستيانو رونالدو زميله في فارس نجد.

وأضاف الزايدي أن الأشخاص المسؤولين عن لاعبي النصر بشكل مباشر يجب أن يؤديوا عملهم بشكل أفضل إداريًا.

وغرد الزايدي على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: "تاليسكا "لازم يفرمل شوي" في موضوع المقابلات، التى نشاهدها في هذا الصيف، كان من المفترض أن يقول له أحد أن بعض التصريحات لا تخدم مسيرة النصر في المواسم القادمة طالما قررت البقاء، وتم تجديد عقدك".

وأتم: "إدارياً الأشخاص المسؤولين عن لاعبي النصر مباشرة لا يؤدون عملهم كما يجب".