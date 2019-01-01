لازارو: كونتي كلمة السر في انتقالي إلى انتر

لولا كونتي ما كان لازارو سينتقل إلى انتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف فالنتينو لازارو، الوافد الجديد إلى نادي إنتر الإيطالي، أن كونتي المدير الفني للنيراتزوري، هم السبب وراء رغبته في الانضمام إلى انتر.

وأعلن النادي الإيطالي، حصوله يوم الإثنين الماضي على توقيع الظهير النمساوي قادماً من فريق هيرتا برلين الألماني.

وقال لازارو في تصريحات صحفية: "انطباعي الأول لوجودي مع انتر رائع، أنا حقاً سعيد أتمنى أن نحقق نتائج جيدة، ونحظى بمستقبل مشرق".

وواصل: "لم أتوقع كل هذا الحب، لقد تلقيت العديد من الرسائل جعلتني سعيداً جدًا، متحمس جداً لهذه التجربة وارتداء قميص انتر".

وتابع: "لقد تحدث معي كونتي كثيراً في الفترة الماضية، لقد كان من ضمن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار الفريق أعتقد أنني سأتعلم الكثير منه".

الكثير من الأساطير في كلا المنتخبين.. من هو أسطورتك المفضلة؟ 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/nUCVpPn177 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "سأعمل على بذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظنه هو والجماهير، لا أستطيع الانتظار من أجل بداية الموسم الجديد".

الجدير بالذكر أن التقارير الصحفية، أشارت إلى أن صفقة اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، كلفت خزائن إنتر حوالي 20 مليون يورو.