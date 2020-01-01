لاتسيو يُفرط في وصافة الكالتشيو بتعادل مخيب مع هيلاس فيرونا

نتيجة لم تكن متوقعة..

فشل لاتسيو في الاستمرار طويلًا بوصافة ترتيب الدوري الإيطالي بعدما اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف مع هيلاس فيرونا على ملعب الأولمبيكو بروما في الجولة الثانية والعشرين من الكالتشيو.

لاتسيو دخل المباراة وهو في المرتبة الثالثة برصيد 49 نقطة، بينما أتى إنتر في المركز الثاني برصيد 51 بفارق مباراة زائدة، والفوز كان يمكن أن يُعيد كتيبة سيموني إنزاجي إلى الوصافة مجددًا.

غير أن الفريق عجز في مباراة شارك فيها تشيرو إيموبيلي وكافة نجوم النادي العاصمي، ليكتفي بنقطة وحيدة ويرجع إلى المركز الثالث ويزداد الفارق بينه وبين المتصدر يوفنتوس.

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لاتسيو يُعد أحد العلامات المميزة هذا الموسم في جنة كرة القدم، حيث كان أول من يُلحق باليوفي الهزيمة محليًا، قبل أن يُحقق كأس السوبر على حساب كتيبة ماوريسيو ساري أيضًا.

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بالنسبة لكل خبراء الكرة الإيطالية، فإن لاتسيو يُعد منافسًا على اللقب، لكن بعد تعادل اليوم أصبح ثالثًا برصيد 50 نقطة وبفارق 4 نقاط عن اليوفي المتصدر، وهو فارق يمكن تعويضه بكل الأحوال.

في الوقت نفسه، فإن هيلاس فيرونا يعيش موسمًا مميزًا يبتعد فيه عن مراكز الهبوط، وبعد التعادل بات يمتلك 31 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن إيموبيلي هو هداف الكالتشيو هذا الموسم وهو نجم هجوم لاتسيو، إذ أحرز 25 هدفًا بالدوري مع هدفين في الدوري الأوروبي وواحد في كأس إيطاليا.