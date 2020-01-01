لاتسيو يتعهد بملاحقة أصحاب الهتافات العنصرية ضد بالوتيلي

لاتسيو يبدي أسفه عن الحادثة العنصرية التي تعرضلها ماريو بالوتيلي خلال مواجهة بريشيا

أصدر نادي لاتسيو الإيطالي، بيانًا أدان فيه الإهانة العنصرية التي استهدفت ماريو بالوتيلي، مهاجم بريشيا خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد.

وتوقفت المباراة التي شهدت انتصار لاتسيو بهدفين مقابل واحد، لعدة دقائق عندما أطلقت جماهير البيانكوسيلسيتي هتافات عنصرية ضد بالوتيلي.

وشن بالوتيلي، هجومًا لاذعًا ضد جماهير لاتسيو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "إلى جماهير لاتسيو التي كانت موجودة في ملعب اللقاء، عار عليكم".

وأبدى لاتسيو، أسفه حول هذه الحاثة، موضحًا: "كما هو الحال دائمًا يدين النادي السلوك العنصري من قبل أقلية صغيرة من المشجعين خلال مواجهة بريشيا".

لاتسيو أضاف في بيانه: "يكرر النادي مجددًا إدانته لهذا السلوك غير المبرر، ويؤكد عزمه على متابعة الإجراءات القانونية ضد من يخونون في الواقع شغفهم الرياضي من خلال الإضرار بصورة النادي والفريق".

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها بالوتيلي لمثل تلك التصرفات هذا الموسم، إذ تعرض لهتافات وأفعال مماثلة في مباراة فيرونا خلال أكتوبر الماضي.