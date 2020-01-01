لاتسيو قد يحرم النصر من سيلفا

هل تحدث الصفقة قريبًا؟

دخل لاتسيو في مفاوضات مع دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، لإقناعه بارتداء قميص النادي العاصمي في الموسم المقبل.

وانتهى عقد سيلفا مع مانشستر سيتي بنهاية هذا الموسم، وقد قرر الدولي الإسباني مواصلة مسيرته في كرة القدم ولكن مع نادٍ جديد.

وعلى مدار الأيام الماضية ارتبط اسم صاحب الـ34 عامًا بالانضمام إلى النصر أو شباب الأهلي الإماراتيين، بيد أن لاتسيو يبدو أقرب حاليًا.

المزيد من الفرق

تقارير صحفية أشارت إلى أن ثمة تواصل قد بدأ بين إدارة النادي الإيطالي واللاعب منذ يوم الإثنين، وكشفت أن الرغبة مشتركة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا.. إيموبيلي يقتحم صدارة الحذاء الذهبي مع ليفاندوفسكي

لاتسيو ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أن الفريق يعيش موسمًا مميزًا رفقة المدرب سيموني إنزاجي وكان في فترة أحد المنافسين على لقب السيري آ.

هذه الأمور إلى جانب أن إنزاجي بنفسه من يريد جلب سيلفا إلى كتيبته، من شأنها أن تُزيد من عزم سيلفا الذهاب إلى الكالتشيو والاستمرار في نخبة أوروبا بدلًا من خوض غمار تجربة جديدة خارج القارة العجوز.

الجدير بالذكر أن سيلفا أيضًا محط أنظار بعض أندية إسبانيا مثل ناديه السابق فالنسيا، كما أوردت بعض الأنباء وجود اهتمام بضمه من بعض أندية الولايات المتحدة الأمريكية.