"يستحيل ربط رمزنا التاريخي بهذا الشخص" .. لاتسيو يطرد حامل "النسر أوليمبيا" بسبب صورة إباحية

رد فعل صارم من النادي الإيطالي

اتخذت إدارة نادي لاتسيو الإيطالي، قرارًا صارمًا تجاه "صقار" الفريق، بسبب منشور إباحي نشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي لاتسيو فسخ تعاقده مع خوان بيرنابي، الرجل المسؤول عن تحليق النسر (شعار النادي) قبل انطلاق المباراة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه نشر صورًا لقضيبه الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

برنابي هو مدرب النسر (أوليمبيا)، وهو النسر ذو الرأس الأبيض الذي تبناه لاتسيو في عام 2010، وأصبح تحليقه فوق الاستاد الأوليمبي بروما قبل المباريات لحظة رمزية وتقليدًا ثابتًا للجماهير والنادي العاصمي.

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وقال نادي لاتسيو في بيان رسمي، إنه يدرك أن الجماهير ستصاب بخيبة أمل بسبب غياب النسر عن المباريات على أرضه، "لكن أصبح من المستحيل ربط رمزنا التاريخي بمثل هذا الفرد".

يذكر أن نادي لاتسيو، كان قد أعلن في وقت سابق إيقاف برنابي في عام 2021، بعد تصويره في الملعب وهو يهتف للديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع في الدوري الإيطالي بعد مرور 20 جولة، حيث يمتلك 36 نقطة، متخلفًا عن إنتر المتصدر بفارق 11 نقطة، بينما يلتقي لاتسيو مع إنتر في صدام شرس بالدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.