"التحية النازية وأغنية فاشية".. جماهير لاتسيو تخرج عن القانون في ميونخ والشرطة تتدخل!

ماذا حدث في قلب ألمانيا؟

TOD TVأشعلت جماهير لاتسيو الأجواء في ألمانيا، قبل مواجهة بايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الإيطالي بهدف نظيف في موقعة الذهاب بروما، ويحتاج إلى عدم الخسارة هذه الليلة، من أجل التأهل إلى ربع النهائي، في مفاجأة كبرى بالبطولة القارية.

ونشرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية مقطع فيديو لمشجعي لاتسيو، بينما يؤدي بعضهم التحية النازية ويرددون كلمات أغنيات فاشية في القاعة التي أعلن فيها أدولف هتلر تأسيس الحزب النازي عام 1920، كما أشادوا بالديكتاتور الإيطالي السابق بينيتو موسوليني، حليف هتلر، كما أدوا التحية الفاشية.

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من جهتها، اعتقلت الشرطة الألمانية اعتقال المشجع الإيطالي البالغ من العمر 18 عامًا الذي أدى التحية النازية، وتم فرض غرامة مالية عليه (من 4 أرقام)؛ بسبب أدائه تحية هتلر الشهيرة، حسبما صرح مايكل مارينوالد، المتحدث باسم شرطة ميونخ.

وتعد مباراة الليلة هي الرابعة التي تجمع بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا، حيث التقى الفريقان في 3 مباريات من قبل، أولها في ثمن نهائي موسم 2020-2021، وفاز البافاري مرتين ولاتسيو في الأخيرة.

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