بعد وصفه بـ"رجال المافيا" .. تدخل دبلوماسي إيطالي للدفاع عن رئيس لاتسيو من الاتهام الهولندي

خطاب احتجاج من سفير إيطاليا لدى هولندا

وجه جورجيو نوفيلو، سفير إيطاليا لدى هولندا، رسالة نقد شديدة اللهجة لمحرر رياضي في شبكة "ESPN"، بعد مقال نشره الأخير، وصف خلاله كلاوديو لوتيتو مالك ورئيس نادي لاتسيو بـ"رجل المافيا".

ووصف آلان فان هيلتن، محرر شبكة "ESPN" في مقال عن مباراة أياكس الهولندي أمام ضيفه لاتسيو، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي (3-1)، أمس الخميس في الدوري الأوروبي، لاتسيو باعتباره "نادٍ يحمل إرثًا من الحوادث الغريبة بقيادة رئيس يعمل على طريقة المافيا".

وأرسل السفير الإيطالي، خطاب احتجاج إلى الشبكة الرياضية، قال خلاله: "عزيزي المحرر، بصفتي سفيرًا لإيطاليا لدى هولندا، أود أن أعرب عن خيبة أملي من التعبيرات المستخدمة في المقال الذي كتبه آلان فان هيلتن ونُشر في 11 ديسمبر 2024 في صحيفتكم، بعنوان (خصم أياكس، لاتسيو: العملاق الإيطالي بظل أسود)".

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وأضاف: "أجد استخدام مصطلح (رجل المافيا) في إشارة إلى رئيس لاتسيو، كلاوديو لوتيتو، عضو مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية، غير لائق ومسيئ للغاية".

وتابع نوفيلو: "الجريمة المنظمة آفة تسببت في سقوط عدد لا يحصى من الضحايا والمعاناة في مختلف أنحاء العالم، كما تشهد على ذلك التجربة الإيطالية والهولندية. إن وصفها بشكل سطحي يعادل التقليل من شأن النضال الشجاع والمستمر لأولئك في إيطاليا وهولندا وأماكن أخرى الذين يكرسون حياتهم لمكافحة هذه الظاهرة".

وأردف: "استخدام مصطلح (رجل المافيا) لتعريف لوتيتو، رئيس لاتسيو، ليس مجرد إهانة لعضو مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية، بل إنه أيضًا دليل على الجهل بالحقائق، وقبل كل شيء، عدم احترام لجميع الأشخاص الذين يقاتلون كل يوم ضد الجريمة المنظمة في إيطاليا وهولندا".

وختم السفير الإيطالي: "سأكون سعيدًا جدًا بلقائك في أقرب وقت ممكن والخوض في مزيد من التفاصيل حول ما أكتبه إليك. يرجى نشر رسالتي هذه في جريدتك".